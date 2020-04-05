Apple придумала, как оснастить Siri на «умных» колонках «глазами»

Патентную заявку с описанием устройства опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. Речь в ней идёт о колонках HomePod с фирменным голосовым помощником Apple. В документе также описывается система камер для установки в различных местах дома, чтобы они тоже помогали колонке функционировать.

Камеры способны улавливать движение глаз пользователя и направление взгляда, а затем использовать это, чтобы Siri выполняла различные задания. Например, включала определённую лампу из множества других. Реализовать это можно так: пользователь, говоря голосовому помощнику «Siri, включи этот свет», сначала смотрит на HomePod, а затем переводит взгляд на нужную лампочку.

К сожалению, это пока просто патент, и неясно, будет ли Apple внедрять новую функцию в реальные устройства.