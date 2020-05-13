Наука и технологии
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Apple придумала, как скрыть информацию на экране от чужих глаз
Научила экран динамически менять углы обзора
Apple придумала, как скрыть информацию на экране от чужих глаз. Компания получила патент на новую технологию, которая в будущем позволит пользователям настроить тот уровень приватности, с которым они будут комфортно себя чувствовать.
В документе Apple отметила, что дисплеи на устройствах, как правило, предназначены для того, чтобы просматривать изображения под довольно широким углом обзора. Однако в некоторых ситуациях, такое свойство может быть неудобным и даже небезопасным. Если, например, человек вынужден пользоваться ноутбуком в общественном месте. Тогда информацию с экрана может увидеть кто-нибудь ещё.
В патенте Apple описан дисплей, который имеет слои. Они могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы угол образа уменьшался. То есть в зависимости от данных с датчиков, типа контента на экране и другой информации углы обзора могут меняться.