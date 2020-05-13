Apple придумала, как скрыть информацию на экране от чужих глаз

В документе Apple отметила, что дисплеи на устройствах, как правило, предназначены для того, чтобы просматривать изображения под довольно широким углом обзора. Однако в некоторых ситуациях, такое свойство может быть неудобным и даже небезопасным. Если, например, человек вынужден пользоваться ноутбуком в общественном месте. Тогда информацию с экрана может увидеть кто-нибудь ещё.

В патенте Apple описан дисплей, который имеет слои. Они могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы угол образа уменьшался. То есть в зависимости от данных с датчиков, типа контента на экране и другой информации углы обзора могут меняться.