Apple придумала, как управлять устройствами умного дома взмахом руки

15:56, 13 марта 2023
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Apple придумала, как управлять устройствами умного дома взмахом рукиЧерез Apple Watch, например
Apple запатентовала технологию управления устройствами умного дома одним взмахом руки. В системе есть аппарат, который будет распознавать жест и передавать команду другим гаджетам, в том числе лампам и розеткам.
Фото: Unsplash
По задумке Apple, весь умный дом можно будет включить или выключить одним взмахом руки. В качестве устройства, которое будет распознавать жест, могут выступать, например, часы Apple Watch. Это, впрочем, может быть любое устройство с нужными датчиками и камерой.
Apple
Поскольку это лишь патент, пока нельзя быть уверенным, что система выйдет на рынок.