Наука и технологии
Вчера 20:32
Apple придумала, как вывести ноутбук из спящего режима на расстоянии
Развивает старые идеи
Ещё в 2009 году Apple работала над технологией, которая позволила бы включать ноутбук или выводить его из спящего режима без необходимости нажимать на кнопки. Компания не оставила эту идею и продолжает заниматься ею до сих пор.
Об этом свидетельствует свежая патентная документация от Apple. Разработки 2009 года были сфокусированы на использовании различных датчиков и инфракрасного излучения. Компания не отказалась от этих методов, но добавила новые технологии, одна из которых хорошо вам знакома — распознавание лица. Данный метод может позволить контролировать девайс на расстоянии до пяти шагов.
В патентной документации Apple также указывается, что устройства могли бы всегда оставлять включённой Siri, чтобы при обнаружении движения или приближения пользователя к ноутбуку она могла принимать голосовые команды.