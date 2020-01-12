Apple придумала, как вывести ноутбук из спящего режима на расстоянии

Об этом свидетельствует свежая патентная документация от Apple. Разработки 2009 года были сфокусированы на использовании различных датчиков и инфракрасного излучения. Компания не отказалась от этих методов, но добавила новые технологии, одна из которых хорошо вам знакома — распознавание лица. Данный метод может позволить контролировать девайс на расстоянии до пяти шагов.

В патентной документации Apple также указывается, что устройства могли бы всегда оставлять включённой Siri, чтобы при обнаружении движения или приближения пользователя к ноутбуку она могла принимать голосовые команды.