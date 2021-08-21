Apple придумала ноутбук со съёмной клавишей, которая может стать мышью

Наука и технологии
Сегодня в 13:25
Apple придумала ноутбук со съёмной клавишей, которая может стать мышьюПонадобится для выполнения задач, требующих точности
Apple запатентовала ноутбук, у которого можно убрать клавишу и использовать её как мышь.
В таком MacBook будет сохранена стандартная клавиатура с ножничным механизмом. Но, кроме того, у неё будет съёмная клавиша, которая скрыта от глаз. В клавишу будет встроен датчик положения, поэтому её можно использовать в качестве мыши.
Apple
Такая мини-мышь может пригодиться в различных задач, требующих точности, например в графическом дизайне, моделировании и редактировании документов.
Согласно патентной документации, новая клавиша будет питаться от батареи и будет располагаться ближе к краю клавиатуры.
Поскольку это патент, пока неясно, будет ли Apple выпускать такой ноутбук на рынок. Если это и случится, то ещё не скоро.