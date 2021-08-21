Apple придумала ноутбук со съёмной клавишей, которая может стать мышью

Такая мини-мышь может пригодиться в различных задач, требующих точности, например в графическом дизайне, моделировании и редактировании документов.

Согласно патентной документации, новая клавиша будет питаться от батареи и будет располагаться ближе к краю клавиатуры.

Поскольку это патент, пока неясно, будет ли Apple выпускать такой ноутбук на рынок. Если это и случится, то ещё не скоро.