Apple пригласила на очный семинар по своему ИИ. Бета-версии пока нет

Цель сессии — рассказать разработчикам о том, как использовать Siri и App Intents для улучшения взаимодействия с приложениями, изучить API с поддержкой машинного обучения (ML) и интегрировать большие языковые модели в свои приложения.

Ранее на сайте Apple Developer появлялись намеки на то, что бета-версия выйдет этим летом, но эта информация была удалена, а текущий бета-код iOS 18 не содержит упоминаний об Apple Intelligence.

Хотя официальный график Apple предполагает, что некоторые функции Apple Intelligence появятся в iOS 18 и macOS Sequoia этой осенью, значительные улучшения Siri могут появиться не раньше 2025 года.