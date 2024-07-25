Apple пригласила на очный семинар по своему ИИ. Бета-версии пока нет

Опубликовано 25 июля 2024, 20:38
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Apple пригласила на очный семинар по своему ИИ. Бета-версии пока нетИ неизвестно, когда будет
14 августа в Центре разработчиков Apple в Купертино компания проведет очную сессию под названием «Explore Apple Intelligence and Machine Learning». На этом мероприятии разработчикам будет предложен подробный обзор Apple Intelligence, нового набора ИИ-функций, анонсированного на WWDC 2024, хотя сами функции остаются недоступными для публичного тестирования.
Цель сессии — рассказать разработчикам о том, как использовать Siri и App Intents для улучшения взаимодействия с приложениями, изучить API с поддержкой машинного обучения (ML) и интегрировать большие языковые модели в свои приложения.
Ранее на сайте Apple Developer появлялись намеки на то, что бета-версия выйдет этим летом, но эта информация была удалена, а текущий бета-код iOS 18 не содержит упоминаний об Apple Intelligence.
Хотя официальный график Apple предполагает, что некоторые функции Apple Intelligence появятся в iOS 18 и macOS Sequoia этой осенью, значительные улучшения Siri могут появиться не раньше 2025 года.