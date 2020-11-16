Наука и технологии
Сегодня 15:03
Apple приготовила «рождественский сюрприз»
Идеально подойдёт для зимы
Этой осенью Apple провела сразу три презентации с новыми продуктами, но, похоже, это не всё, что компания приготовила на 2020 год. По сообщениям инсайдера, купертиновцы планируют представить некий «рождественский сюрприз» в следующем месяце.
Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на информатора L0vetodream, которому доверяет. По его словам, «сюрприз» Apple отлично подойдёт для зимы.
Пока непонятно, о чём может идти речь. В декабре прошлого года Apple анонсировала рождественские акции по карте Apple Card. Но журналисты также напоминают о том, что компания так и не представила ещё два продукта, о которых ходили слухи, — наушники AirPods Studio и цифровую метку AirTag.