Apple приготовила «рождественский сюрприз»

Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на информатора L0vetodream, которому доверяет. По его словам, «сюрприз» Apple отлично подойдёт для зимы.

Пока непонятно, о чём может идти речь. В декабре прошлого года Apple анонсировала рождественские акции по карте Apple Card. Но журналисты также напоминают о том, что компания так и не представила ещё два продукта, о которых ходили слухи, — наушники AirPods Studio и цифровую метку AirTag.