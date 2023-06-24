Apple примет новый стандарт WebXR для своих очков дополненной реальности

17:50, 24 июня 2023
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Apple примет новый стандарт WebXR для своих очков дополненной реальностиБыли сомнения
Apple подтвердила, что Safari на гарнитуре Vision Pro будет поддерживать WebXR. Существовали сомнения в том, будет ли Apple поддерживать опыт расширенной реальности (XR) через браузер, не говоря уже о принятии относительно нового стандарта WebXR.
Однако во время своего выступления перед разработчиками на WWDC 2023 компания сообщила, что Safari на Vision Pro действительно будет поддерживать WebXR. Компания заверила разработчиков, что существующие веб-сайты будут функционировать в Safari, как и ожидалось, но браузер также будет поддерживать WebXR для иммерсивного опыта и новый тег для 3D-моделей.
Хотя возможности WebXR в Safari для Vision Pro в настоящее время скрыты, они позволят поддерживать VR-сессии и отслеживание рук.
Источник:Road to VR
Автор:Максим МногословныйТеги: