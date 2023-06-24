Apple примет новый стандарт WebXR для своих очков дополненной реальности

Однако во время своего выступления перед разработчиками на WWDC 2023 компания сообщила, что Safari на Vision Pro действительно будет поддерживать WebXR. Компания заверила разработчиков, что существующие веб-сайты будут функционировать в Safari, как и ожидалось, но браузер также будет поддерживать WebXR для иммерсивного опыта и новый тег для 3D-моделей.

Хотя возможности WebXR в Safari для Vision Pro в настоящее время скрыты, они позволят поддерживать VR-сессии и отслеживание рук.