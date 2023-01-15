Apple принесла крупнейшему банку огромные убытки

В нормативных документах Goldman Sachs сообщил, что с начала 2020 года до конца сентября 2022 года убытки Platform Solutions, компании, ответственной в том числе за Apple Card, до налогообложения составили 3,03 миллиарда долларов. Источники, осведомлённые в вопросе, сообщили, что, когда будут добавлены данные за последний квартал, Platform Solutions может понести общие трёхлетние убытки в размере 4 миллиардов долларов, а на долю Apple Card придётся более 1 миллиарда долларов.

Убытки связаны с огромными инвестициями Goldman Sachs в Apple Card, которые оцениваются примерно в 1-3 миллиарда долларов.