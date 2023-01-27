Наука и технологии
13:48, 27 января 2023
1 мин.

Apple приостановила разработку собственного Wi-Fi чипа

Причины неясны

Аналитик Apple Минг-Чи Куо рассказал, что Apple приостановила работу над чипом Wi-Fi.

Apple приостановила разработку собственного Wi-Fi чипа

Фото: Unsplash

Это означает, что поставщик Apple Broadcom продолжит предоставлять компании чипы Wi-Fi в обозримом будущем, в том числе для будущих моделей iPhone 15.

Новости о работе Apple над чипом Wi-Fi впервые появились в январе. Тогда Марк Гурмэн из Bloomberg заявил, что компания работает над комбинированным чипом Wi-Fi и Bluetooth, который заменит компоненты Broadcom. Гурмэн сказал, что Apple намеревается перейти на собственные микросхемы, начиная с 2024 года.

Источник:Macrumors
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