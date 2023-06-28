Apple присоединилась к борьбе компаний против британского регулятора

Законопроект, который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте, предоставит британскому Ofcom полномочия проверять сообщения на наличие проблемного контента.

Первоначально законопроект предназначался для социальных сетей, где пропагандируется членовредительство, однако его сфера действия расширилась и теперь охватывает весь незаконный контент, связанный с безопасностью взрослых и детей.

Службы обмена сообщениями утверждают, что законопроект может фактически запретить сквозное шифрование и поставить под угрозу конфиденциальность пользователей. В то время как правительство Великобритании утверждает, что законопроект необходим для борьбы с преступной деятельностью, компания Apple подчеркивает, что шифрование защищает отдельных людей, включая журналистов, активистов и простых граждан, от слежки и нарушений безопасности.