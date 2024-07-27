Apple присоединилась к дюжине компаний по гарантиям безопасности ИИ

Опубликовано 27 июля 2024, 23:15
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Apple присоединилась к дюжине компаний по гарантиям безопасности ИИДобровольно-принудительно?
Apple присоединилась к растущему списку технологических гигантов, принявших добровольные гарантии администрации Байдена в отношении ИИ. Это обязательство включает в себя соблюдение восьми ключевых принципов, направленных на «обеспечение безопасности, надежности и социальной ответственности разработок ИИ».
Эти принципы охватывают такие аспекты, как устранение предубеждений общества, тестирование на уязвимости, нанесение водяных знаков на контент, создаваемый ИИ, и поддержание прозрачности в отношениях с правительством и коллегами по отрасли, пишут СМИ.
Одобрение со стороны Apple происходит в тот момент, когда компания готовится к запуску новых ИИ-функций под брендом «Apple Intelligence», которые будут включать в том числе интеграцию с ChatGPT.
Среди компаний, которые приняли те же обязательства, можно увидеть Amazon, Google и Microsoft.