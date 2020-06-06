Наука и технологии
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Apple приспособит шлемы виртуальной реальности для людей с дефектами зрения
Не надо будет громоздить шлемы на очки
Гарнитура для виртуальной реальности (VR), а именно специальные очки, может стать проблематичной для человека с нарушениями зрения. Надевать на очки ещё и громоздкий шлем может быть занятием не из приятных. Можно, конечно, перейти на контактные линзы ради удобства погружения в VR, но это подходит не всем людям. Apple думает над решением этой проблемы, и, похоже, в будущем всё-таки приспособит шлемы виртуальной реальности для людей с дефектами зрения.
По крайней мере об этом свидетельствуют новые патентные заявки. Акцент в них делается на мощную оптическую систему коррекции зрения, которая сможет даже учитывать пользовательский рецепт на очки. Это поможет бороться с такими нарушениями зрения, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм.
На патентных рисунках Apple показаны VR-шлем с регулируемыми дисплеями и линзами. Он также может включать в себя систему датчиков, которая будет измерять характеристики глаз пользователя.