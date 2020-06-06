Apple приспособит шлемы виртуальной реальности для людей с дефектами зрения

По крайней мере об этом свидетельствуют новые патентные заявки. Акцент в них делается на мощную оптическую систему коррекции зрения, которая сможет даже учитывать пользовательский рецепт на очки. Это поможет бороться с такими нарушениями зрения, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм.

На патентных рисунках Apple показаны VR-шлем с регулируемыми дисплеями и линзами. Он также может включать в себя систему датчиков, которая будет измерять характеристики глаз пользователя.