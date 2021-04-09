Apple признала, что выпуск iMessage для Android навредит компании

Всё это стало ясно благодаря судебному разбирательству между Epic Games и Apple. Epic утверждает, что Apple сознательно пытается привязать клиентов к своей экосистеме устройств, и что iMessage тут играет важную роль. Приводятся цитаты сотрудников компании из Купертино.

Представители Apple говорили, что iMessage является причиной номер один, по которой люди не выходят из экосистемы компании. Поэтому выпуск Android-клиента мессенджера только навредит Apple. «iMessage на Android просто устранит препятствие и семьи-владельцы iPhone начнут давать своим детям телефоны с Android», — беспокоятся представители Apple.