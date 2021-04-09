Наука и технологии
Сегодня в 13:30
Apple признала, что выпуск iMessage для Android навредит компании
Она не делает этого, чтобы у людей было меньше стимулов уходить с iPhone
Некоторые люди никак не могут перейти на Android из-за того, что привыкли пользоваться фирменным мессенджером iMessage. Apple знает об этом. Один из сотрудников компании подтвердил, что выпуск iMessage для Android лишь навредит купертиновцам.
Всё это стало ясно благодаря судебному разбирательству между Epic Games и Apple. Epic утверждает, что Apple сознательно пытается привязать клиентов к своей экосистеме устройств, и что iMessage тут играет важную роль. Приводятся цитаты сотрудников компании из Купертино.
Представители Apple говорили, что iMessage является причиной номер один, по которой люди не выходят из экосистемы компании. Поэтому выпуск Android-клиента мессенджера только навредит Apple. «iMessage на Android просто устранит препятствие и семьи-владельцы iPhone начнут давать своим детям телефоны с Android», — беспокоятся представители Apple.