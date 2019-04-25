Apple признала опасность удара током от фирменных зарядных устройств

Программой могут воспользоваться жители Гонконга, Сингапура и Великобритании. Дело в том, что Apple выявила в фирменных штепсельных вилках неисправность, приводящую к поломке и риску поражения электрическим током. Компания, впрочем, уточняет, что это происходит в редких случаях.

Самой Apple известно пока только о шести случаях ударом током по всему миру. Тем не менее, пользователям предлагается заменить адаптеры, дабы избежать минимального риска.

Адаптеры, о которых идёт речь, шли в комплекте с устройствами Mac с 2003 по 2010 годы. Их также включили в комплект адаптеров Apple World Travel Adapter Kit.