Наука и технологии
Сегодня 16:51
Apple призналась в просмотре фотографий пользователей на предмет насилия над детьми
Учётные записи с детским порно немедленно удаляются
Выяснилось, что Apple сканирует все фотографии пользователей в iCloud, чтобы отслеживать материалы, содержащие насилие над детьми. Об этом сообщила старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват (Jane Horvath) во время выставки CES 2020 в Лас-Вегасе.
По словам представительницы компании, Apple использует специальное программное обеспечение для автоматической проверки изображений, хранящихся в iCloud. Как именно оно работает, директор не рассказала, но отметила, что программа необходима Apple для «отслеживания материалов о сексуальном насилии над детьми».
Если компания обнаруживает учётную запись, которая хранит подобные фотографии, то немедленно удаляет её.
В The Telegraph сообщили, что алгоритм Apple, скорее всего, сканирует детали фотографий и сравнивает их с паттернами, характерными для порнографического контента.