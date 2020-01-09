Apple призналась в просмотре фотографий пользователей на предмет насилия над детьми

По словам представительницы компании, Apple использует специальное программное обеспечение для автоматической проверки изображений, хранящихся в iCloud. Как именно оно работает, директор не рассказала, но отметила, что программа необходима Apple для «отслеживания материалов о сексуальном насилии над детьми».

Если компания обнаруживает учётную запись, которая хранит подобные фотографии, то немедленно удаляет её.

В The Telegraph сообщили, что алгоритм Apple, скорее всего, сканирует детали фотографий и сравнивает их с паттернами, характерными для порнографического контента.