Apple продолжит платить Nokia за использование 5G

Это соглашение разрешает юридический спор, который попал в заголовки газет в 2017 году. Тогда Nokia приобрела Withings, популярного производителя «умных» аксессуаров для здоровья. Во время судебного разбирательства компания Apple временно изъяла продукцию Withings из своих розничных магазинов. Однако после заключения мирового соглашения (Apple перечислила Nokia 2 млрд долларов, чтобы урегулировать спор с патентообладателем) продукция Withings снова появилась в продаже.

Дженни Лукандер, президент Nokia Technologies, выразила радость по поводу мирного урегулирования и подчеркнула «силу патентного портфеля Nokia и ее вклад в стандарты сотовой связи и другие технологии».