Apple профинансирует новый фильм с Леонардо Ди Каприо

Журналисты пишут, что Apple купила права на новую картину. Распространять фильм будет американская компания Paramount Pictures. При этом ранее у последней были творческие и финансовые разногласия с создателями «Убийц цветочной луны». Бюджет фильма превышал $200 млн. Сумму пытались сбить, переписывая сценарий, но попытки завершились неудачей. В итоге студия отказалась от проекта. После этого Скорсезе обратился к Apple, Netflix и MGM Holdings.

Что интересно, покупка прав на новый фильм стала второй такой крупной сделкой в истории Apple. Ранее компания, а точнее её стриминговый сервис Apple TV+ купил права на военную драму «Грейхаунд».

Сообщается, что помимо Леонардо Ди Каприо в «Убийцах цветочной луны» снимется Роберт де Ниро.