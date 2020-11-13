Apple протестирует в России аналог Bluetooth

Об этом пишет издание «Ведомости». Сообщается, что частоты выделят для «проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием».

23 ноября состоится заседание ГКРЧ, на котором решение утвердят. Apple сможет использовать указанный диапазон частот до 1 октября 2021 года.

Речь идёт о технологии Ultra Wide Band (UWB). Её можно применять для передачи файлов между айфонами и для определения местонахождение устройств Apple, которые имеют на борту чип U1.

В декабре 2019 года Apple подавала заявку на выделение в России частот нужного диапазона, но Роскомнадзор тогда отказал в этом.