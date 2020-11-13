Наука и технологии
Сегодня 14:55
Apple протестирует в России аналог Bluetooth
UWB
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) предварительно одобрила использование «Эппл рус» частот в диапазоне 6,2–8,2 ГГц. Благодаря этому Apple сможет протестировать в России аналог Bluetooth.
Об этом пишет издание «Ведомости». Сообщается, что частоты выделят для «проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием».
23 ноября состоится заседание ГКРЧ, на котором решение утвердят. Apple сможет использовать указанный диапазон частот до 1 октября 2021 года.
Речь идёт о технологии Ultra Wide Band (UWB). Её можно применять для передачи файлов между айфонами и для определения местонахождение устройств Apple, которые имеют на борту чип U1.
В декабре 2019 года Apple подавала заявку на выделение в России частот нужного диапазона, но Роскомнадзор тогда отказал в этом.