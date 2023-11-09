Apple против Samsung: чей генеративный ИИ окажется лучше

Apple против Samsung: чей генеративный ИИ окажется лучшеУ первой есть «основа» в виде Siri
Apple удваивает свои усилия по развитию генеративного искусственного интеллекта, а ее генеральный директор Тим Кук подтвердил значительные инвестиции в эту технологию, дебют которой ожидается в iOS 18. Этот шаг направлен на конкуренцию с гигантами индустрии и дальнейшую интеграцию искусственного интеллекта в такие приложения, как Siri.
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В то время как Apple движется вперед, Samsung также готовится к внедрению генеративного ИИ в свои устройства Galaxy. Samsung обратилась к технологическим лидерам Microsoft и Google с предложением внедрить технологии OpenAI ChatGPT и Bard. Компания считает, что внедрение искусственного интеллекта поможет ей вернуть лидерство на рынке смартфонов.
Тим Кук подчеркнул приверженность Apple ответственному подходу к ИИ, особенно в отношении пользовательских данных и конфиденциальности. Хотя конкретные возможности генеративного искусственного интеллекта пока неясны, эта новая технология обещает в ближайшем будущем произвести «революцию» в работе с пользователями.
В условиях развивающегося технологического ландшафта между Apple и Samsung идет гонка за использование возможностей генеративного ИИ, и оба технологических гиганта борются за первенство в будущем, основанном на ИИ.