Apple проведет уникальный концерт классической музыки при свечах

Квартет Orchid исполнит различные произведения в честь запуска приложения для прослушивания классической музыки Apple Music Classical в ходе примерно часового выступления, которое начнется с «Весны» Антонио Вивальди из «Времен года» и «Eine Kleine Nachtmusik» Вольфганга Амадея Моцарта, а затем «Méditation from Thaïs» Жюля Массне.

Затем в программе прозвучат самые разные произведения - от Иоганна Себастьяна Баха до современных поп-трибьютов,, а завершит программу "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского.