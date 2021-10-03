Apple проведёт ещё одну презентацию в октябре

Гурмэн написал, что «Apple обычно представляет свои новые Mac в октябре». Поэтому есть смысл ждать мероприятия компании в ближайшее время.

Что касается нового процессора Apple M1X, то аналитик уточнил, что он может выйти в двух вариантах: оба будут с десятиядерным CPU и 16 или 32 ядрами GPU.

Ранее появилась информация, что наряду с новыми MacBook Pro Apple может также анонсировать обновлённый Mac mini. В прошлом месяце компания анонсировала iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad нового поколения и iPad mini шестого поколения, и, помимо новых Mac, Apple может выпустить ещё и AirPods третьего поколения до конца этого года.