Все 350 победителей получили официальный сертификат Apple, годовое членство в Apple Developer Program, ваучер на сертификационный экзамен и наушники AirPods Max. Но 50 лучших, названных «Выдающимися победителями», ждет дополнительное удовольствие.

Впервые Apple выбрала 50 студентов для «необычного трехдневного опыта» в штаб-квартире Apple Park. Это эксклюзивное мероприятие состоится в июне.

Если Swift Student Challenge ориентирован на начинающих программистов, то WWDC (Всемирная конференция разработчиков) Apple ориентирована на более широкую аудиторию разработчиков. В этом году WWDC пройдет с 10 по 14 июня и будет включать в себя предварительно записанные онлайн-сессии, как и в предыдущие годы. Однако у представителей прессы и приглашенных разработчиков будет эксклюзивная возможность лично посмотреть на открытие конференции.

Индустрия предсказывает появление новых версий iOS, macOS, watchOS, tvOS и даже visionOS. Слухи говорят о значительных изменениях в iOS 18, включая функции, основанные на искусственном интеллекте, и переработанную организацию главного экрана смартфона.