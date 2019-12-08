Apple прояснила детали беспроцентной рассрочки на iPhone

В октябрьском заявлении Кук объяснил, что владельцы Apple Card смогут приобрести смартфоны в рассрочку на 24 месяца. Кроме того, они получат 3-процентный кэшбэк от полной стоимости iPhone.

Свидетельством скорого появления опции в Apple Card стало добавление пункта Apple Card Monthly Installments в инструкцию для сервиса. Компания объяснила, что при использовании опции ежемесячных платежей сумма взноса будет просто учтена в балансе карты. То есть она дополнит минимальную сумму платежа для Apple Card. Пользователь сможет погасить задолженность быстрее, если будет вносить каждый месяц большую сумму.

Судя по всему, внедрения новой услуги стоит ждать в ближайшие недели. Правда, доступна она будет только жителям США.