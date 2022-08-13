Apple пыталась сотрудничать с Facebook* ради куска прибыли

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Apple пыталась сотрудничать с Facebook* ради куска прибылиНо всё пошло не так
Facebook (*принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и запрещённой) и Apple жёстко соперничают, можно даже сказать, враждуют уже несколько лет. Ещё на WWDC 2020 Apple объявила, что iOS потребует от приложений запрашивать разрешение пользователей на отслеживание для рекламы. Facebook провела следующие месяцы, выступая против планов Apple. Поэтому новый отчёт The Wall Street Journal немного удивляет. Журналисты узнали, что в прошлом Facebook и Apple работали над соглашением о партнёрстве и разделении доходов.
Согласно сведениям журналистов, Apple и Facebook рассматривали возможность подписки на версию соцсети без рекламы. Эта подписка проводилась бы через Apple, поэтому проект мог бы стать действительно прибыльным соглашением для компании.
Ещё одна договоренность, которая обсуждалась и в конечном итоге стала предметом разногласий, заключалась в том, что Apple хотела брать комиссию с некоторых продвигаемых постов в Facebook.