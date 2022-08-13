Apple пыталась сотрудничать с Facebook* ради куска прибыли

Согласно сведениям журналистов, Apple и Facebook рассматривали возможность подписки на версию соцсети без рекламы. Эта подписка проводилась бы через Apple, поэтому проект мог бы стать действительно прибыльным соглашением для компании.

Ещё одна договоренность, которая обсуждалась и в конечном итоге стала предметом разногласий, заключалась в том, что Apple хотела брать комиссию с некоторых продвигаемых постов в Facebook.