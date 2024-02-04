Apple радикально изменил политику iOS в ЕС, хотя доход с этого региона всего 7%

Финансовый директор Лука Маэстри преуменьшает финансовый удар, говоря, что его последствия зависят от выбора разработчиков. Тем не менее, Apple планирует взимать «основную технологическую плату» за приложения, превышающие 1 миллион загрузок в магазинах приложений, что вызвало недоумение у таких гигантов индустрии, как Spotify и Epic Games.

Генеральный директор Тим Кук при этом защищает прежнюю экосистему App Store, подчеркивая ее конфиденциальность и безопасность. Он утверждает, что соблюдение требований DMA поставит под угрозу пользовательский опыт, вызывая дискуссию о балансе между регулированием и уникальным подходом Apple.

Реакция неоднозначна. В то время как Apple заявляет о рекордных доходах App Store, лидеры индустрии, такие как Microsoft, сомневаются, что разработчики согласятся на новую систему из-за ее «обременительного» характера.