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Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2024, 02:15
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Apple радикально изменил политику iOS в ЕС, хотя доход с этого региона всего 7%

От общего дохода
Apple стоит на распутье в ЕС. Вынужденная в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA) разрешить работу альтернативных магазинов приложений и платежных процессов компания заявила, что на рынок ЕС приходится всего 7% ее глобального дохода от App Store.

Финансовый директор Лука Маэстри преуменьшает финансовый удар, говоря, что его последствия зависят от выбора разработчиков. Тем не менее, Apple планирует взимать «основную технологическую плату» за приложения, превышающие 1 миллион загрузок в магазинах приложений, что вызвало недоумение у таких гигантов индустрии, как Spotify и Epic Games.

Генеральный директор Тим Кук при этом защищает прежнюю экосистему App Store, подчеркивая ее конфиденциальность и безопасность. Он утверждает, что соблюдение требований DMA поставит под угрозу пользовательский опыт, вызывая дискуссию о балансе между регулированием и уникальным подходом Apple.

Реакция неоднозначна. В то время как Apple заявляет о рекордных доходах App Store, лидеры индустрии, такие как Microsoft, сомневаются, что разработчики согласятся на новую систему из-за ее «обременительного» характера.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Европа
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#Apple