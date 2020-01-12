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Apple раскрыла потенциал камеры iPhone 11 Pro в новом видеоролике
Профессионалы сделали своё дело
Выпущенные осенью 2019 года iPhone не получили неожиданных обновлений, но отличились качеством съёмки. Мы уже видели ролики, показывающие возможности аппаратов. Появился ещё один. И выглядит он так, будто его снимали на профессиональное оборудование.
Новая работа рассказывает историю китайских женщин трёх поколений, которые вместе встречают Китайский Новый год. Режиссёром короткометражки стал Теодор Мелфи (Theodore Melfi), в главной роли снялась одна из самых популярных актрис в Китае — Чжоу Сюнь (Zhou Xun).
Создатели выпустили ещё один ролик, в котором показывают, как проходил съёмочный процесс. Посмотрев его, можно убедиться, что фильм действительно был снят на iPhone 11 Pro. Впрочем, надо понимать, что над короткометражкой работали профессионалы, и у обычного пользователя вряд ли бы вышло сделать такой же качественный контент.