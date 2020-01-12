Apple раскрыла потенциал камеры iPhone 11 Pro в новом видеоролике

Новая работа рассказывает историю китайских женщин трёх поколений, которые вместе встречают Китайский Новый год. Режиссёром короткометражки стал Теодор Мелфи (Theodore Melfi), в главной роли снялась одна из самых популярных актрис в Китае — Чжоу Сюнь (Zhou Xun).

Создатели выпустили ещё один ролик, в котором показывают, как проходил съёмочный процесс. Посмотрев его, можно убедиться, что фильм действительно был снят на iPhone 11 Pro. Впрочем, надо понимать, что над короткометражкой работали профессионалы, и у обычного пользователя вряд ли бы вышло сделать такой же качественный контент.