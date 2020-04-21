Apple раскрыла принцип работы кольца для управления другими устройствами

Первое упоминание «умного» кольца Apple появилось ещё в 2015 году. Патент на него компания получила в прошлом году. Теперь Apple выпустила второй подробный пакет документации с описанием изобретения.

В патенте Apple рассказала, что владелец смарт-кольца сможет использовать любопытную функцию. Чтобы установить связь с каким-то другим устройством, пользователю будет достаточно указать на него рукой с кольцом.

Например, если у человека есть несколько колонок HomePod, он может указать именно на ту, у которой хочет прибавить или убавить громкость. То есть кольцо умеет распознавать жесты и устройства.

Ранее патент Apple раскрывал, что смарт-кольцо сможет отображать уведомления от других устройств на дисплее или сообщать о нём как-то иначе, например, вибрацией.