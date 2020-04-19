Apple раскрыла принцип устройства собственного лицевого щитка для защиты от коронавируса

Как пишет портал MacRumors, в документах указано, что производство лицевых щитков должно осуществляться только специалистами. То есть пытаться сделать это самостоятельно не стоит.

В документации Apple сообщает, какие материалы следует использовать, а также их толщину. Помимо пластинки, для щитка понадобятся специальное кольцо для лба и ремешок. В документах также описано, как для изготовления щитков можно применять лазерную резку, гидроабразивную резку и высечку.

Apple также представила несколько чертежей. Для всех, у кого возникнут вопросы, компания оставила специальный почтовый адрес faceshieldmake@apple.com.