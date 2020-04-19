Наука и технологии
Сегодня 17:28
Apple раскрыла принцип устройства собственного лицевого щитка для защиты от коронавируса
Изготавливать щиток должны только эксперты
Apple раскрыла принцип устройства собственного лицевого щитка для защиты от коронавируса. Компания опубликовала соответствующие документы для экспертов, чтобы они могли изготовить средство защиты.
Как пишет портал MacRumors, в документах указано, что производство лицевых щитков должно осуществляться только специалистами. То есть пытаться сделать это самостоятельно не стоит.
В документации Apple сообщает, какие материалы следует использовать, а также их толщину. Помимо пластинки, для щитка понадобятся специальное кольцо для лба и ремешок. В документах также описано, как для изготовления щитков можно применять лазерную резку, гидроабразивную резку и высечку.
Apple также представила несколько чертежей. Для всех, у кого возникнут вопросы, компания оставила специальный почтовый адрес faceshieldmake@apple.com.
Apple