Apple распродала все до последнего зарядные устройства на 5 Вт

Для старых iPhone у Apple осталось зарядное устройство мощностью 12 Вт. А служба поддержки компании предлагает приобретать 20-ваттные адаптеры.

Вчера стало известно, что в iPhone может появиться больше рекламы. Объявления будут видны в поисковой выдаче в приложении Карты. Локальные бизнесы смогут покупать рекламное место у Apple. Такое, например, уже давно практикуется в 2GIS.