Apple распродала все до последнего зарядные устройства на 5 Вт

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Apple распродала все до последнего зарядные устройства на 5 ВтТеперь только от 12 Вт
Китайское издание Mydrivers сообщило, что Apple убрала из продажи классическое зарядное устройство мощностью 5 Вт. Это значит, что все его запасы были распроданы.
Для старых iPhone у Apple осталось зарядное устройство мощностью 12 Вт. А служба поддержки компании предлагает приобретать 20-ваттные адаптеры.
Вчера стало известно, что в iPhone может появиться больше рекламы. Объявления будут видны в поисковой выдаче в приложении Карты. Локальные бизнесы смогут покупать рекламное место у Apple. Такое, например, уже давно практикуется в 2GIS.