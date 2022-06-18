Apple рассказала, как использовать новый адаптер с двумя разъёмами USB-C

Apple рассказала, что для зарядки одного устройства нужно подключить его к любому порту USB-C. Чтобы зарядить два устройства, нужно тоже подключить их к любому из портов: питание автоматически распределяется между ними в зависимости от требований. Например, если подключить MacBook и iPhone или iPad, каждое устройство будет получать до 17,5 Вт. А вот в случае с Mac или iPhone и Apple Watch или AirPods, ноутбук или смартфон будут получать до 27,5 Вт, а часы или наушники — до 7,5 Вт.

Если какому-либо устройству требуется больше энергии, нужно отсоединить второй девайс и его зарядный кабель от адаптера питания.