Apple рассказала, какие данные у нее запрашивало правительство Штатов

Примечательно, что теперь компания раскрывает количество запросов, полученных от правительства США, в частности, в отношении данных о координатах долготы и широты.

Эти запросы, известные как «запросы геозон», касаются данных о клиентах, связанных с определенными координатами местоположения в определенные временные рамки. Согласно отчету, компания не располагает данными, которые она могла бы предоставить в ответ на эти запросы. Такая политика Apple обусловлена ее приверженностью принципам неприкосновенности частной жизни, считая ее одним из основных прав человека (по крайней мере такова их официальная позиция). В отличие от некоторых других технологических компаний, собирающих подобные данные о пользователях, Apple не собирает эту информацию, что делает невозможным выполнение запросов о геозоне, даже если это требуется по закону.

Apple также придерживается «централизованного и стандартизированного процесса обработки юридических запросов, поступающих от правоохранительных органов, государственных учреждений и частных лиц по всему миру».