Apple рассказала, сколько раз сдала российской полиции своих пользователей

579 заявок с просьбами предоставить идентификационные номера устройства (IMEI или серийный номер iPhone) получила Apple от российских властей. Совокупно они затрагивали 7264 устройств. Компания ответила положительно на 70% заявок.

Также Россия направила Apple четыре запроса по поводу мошеннических действий, связанных с покупкой продукции купертиновцев. Ответом было удостоено только одно обращение.

Правоохранительные органы отправили 13 заявок на получение логина и пароля от iCloud или содержимого электронной почты, фотографий, контактов и резервных копий систем. Из них шесть заявок Apple отклонила. В пяти случаях компания предоставила данные без содержимого. То есть, информацию о действиях на устройстве без пользовательского контента.

Кроме того, Россия попросила Apple удалить 11 приложений из App Store. Компания выполнила 10 таких требований.