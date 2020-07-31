Наука и технологии
Сегодня 15:02
Apple разбогатела ещё больше, несмотря на пандемию
Доходы и прибыль выросли
Сегодня СМИ сообщили, что Apple официально переносит выпуск iPhone 12 на несколько недель. Компания также поделилась отчётом по третьему кварталу 2020 финансового года. Из него стало ясно, что Apple разбогатела ещё больше, несмотря на пандемию.
За отчётный период доходы Apple составили $59,685 млрд. За год этот показатель вырос на 11%. Что касается операционной прибыли, что она увеличилась с $11,544 млрд до $13,091 млрд, а чистая — с $10,044 млрд до $11,253 млрд.
В отчёте также сообщается, что продажи продукции бренда принесли $46,529 млрд доходов, а сервисы — оставшиеся $13,156 млрд. Конкретно смартфонов iPhone за квартал было продано на сумму $26,418 млрд.