Apple разбогатела ещё больше, несмотря на пандемию

За отчётный период доходы Apple составили $59,685 млрд. За год этот показатель вырос на 11%. Что касается операционной прибыли, что она увеличилась с $11,544 млрд до $13,091 млрд, а чистая — с $10,044 млрд до $11,253 млрд.

В отчёте также сообщается, что продажи продукции бренда принесли $46,529 млрд доходов, а сервисы — оставшиеся $13,156 млрд. Конкретно смартфонов iPhone за квартал было продано на сумму $26,418 млрд.