Apple разорвала отношения с Goldman Sachs: что ждет банковские карты «Компании из Купертино»Которыми вы вряд ли пользовались
Неожиданный поворот событий: Apple и Goldman Sachs расстаются, что ставит под вопрос судьбу любимых среди определенного круга лиц Apple Card и Apple Card Savings Account. The Wall Street Journal, к слову, сообщает, что Apple представила Goldman Sachs предложение о расторжении контракта в течение следующих 12-15 месяцев.
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Как сообщается, Goldman Sachs, ищущая стратегию выхода из кризиса, потерпела значительные финансовые неудачи в своих амбициях в области потребительского кредитования, что привело к пересмотру партнерства с Apple. В то время как судьба Apple Card остается неопределенной, потенциальными кандидатами на участие в программе являются American Express и Synchrony Financial. Так что еще не все потеряно.
Apple, пишет CNBC, заверила клиентов в своей приверженности инновациям для Apple Card, пообещав предоставлять лучшие инструменты и услуги. В это время Apple стремится к большей независимости в своих финансовых предложениях, разрабатывая собственную технологию обработки платежей.