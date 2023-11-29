Apple разорвала отношения с Goldman Sachs: что ждет банковские карты «Компании из Купертино»

Как сообщается, Goldman Sachs, ищущая стратегию выхода из кризиса, потерпела значительные финансовые неудачи в своих амбициях в области потребительского кредитования, что привело к пересмотру партнерства с Apple. В то время как судьба Apple Card остается неопределенной, потенциальными кандидатами на участие в программе являются American Express и Synchrony Financial. Так что еще не все потеряно.

Apple, пишет CNBC, заверила клиентов в своей приверженности инновациям для Apple Card, пообещав предоставлять лучшие инструменты и услуги. В это время Apple стремится к большей независимости в своих финансовых предложениях, разрабатывая собственную технологию обработки платежей.