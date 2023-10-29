Apple разослала «жуткие» подарочные коробки в преддверии презентации: что внутри

Apple разослала «жуткие» подарочные коробки в преддверии презентации: что внутриAirPods Max, как минимум
Apple разослала коробки с подарками в преддверии презентации. Apple делает все возможное, чтобы создать ажиотаж вокруг своего предстоящего мероприятия, на котором будут представлены новые 24-дюймовые компьютеры iMac и MacBook Pros, оснащенные долгожданными процессорами M3. Компания отправила специальную подарочную коробку избранным журналистам, в которую входит пара наушников AirPods Max и несколько «сладких и жутких» закусок и напитков (хэллоуин, как-никак), которыми можно будет насладиться во время презентации.
В приглашении, посвященном Хэллоуину, Apple полностью поддерживает сезонный дух и призывает зрителей присоединиться к онлайн-встрече. Девиз мероприятия - «страшно быстро» - намекает на значительное увеличение производительности, ожидаемое при переходе от M2 к новому M3, построенному по передовому 3-нанометровому технологическому процессу. Процессор M3 также будет иметь новую архитектуру CPU и GPU, основанную на дизайне A17 Pro, показанном в iPhone 15 Pro.
Мероприятие состоится вечером 30 октября в 17:00 по тихоокеанскому времени, что станет первым в истории Apple вечерним мероприятием.