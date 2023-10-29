Apple разослала «жуткие» подарочные коробки в преддверии презентации: что внутри

В приглашении, посвященном Хэллоуину, Apple полностью поддерживает сезонный дух и призывает зрителей присоединиться к онлайн-встрече. Девиз мероприятия - «страшно быстро» - намекает на значительное увеличение производительности, ожидаемое при переходе от M2 к новому M3, построенному по передовому 3-нанометровому технологическому процессу. Процессор M3 также будет иметь новую архитектуру CPU и GPU, основанную на дизайне A17 Pro, показанном в iPhone 15 Pro.

Мероприятие состоится вечером 30 октября в 17:00 по тихоокеанскому времени, что станет первым в истории Apple вечерним мероприятием.