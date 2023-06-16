Apple разработала гибкий экран часов, который обхватывает запястье

Технология гибкого дисплея может быть применена и за пределами Apple Watch, поскольку в патенте упоминаются и другие потенциальные применения, такие как носимые, сворачиваемые и складные дисплеи, например для телевизоров.

Хотя патент не гарантирует немедленной разработки или выпуска, он демонстрирует стремление Apple расширить границы своих технологий.