Apple разработала умные очки iGlasses

Об этом инсайдер написал в твиттере, сопроводив запись изображением предполагаемых очков. Никаких подробностей об их функциях он не рассказал. Интересно, что ранее другой инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорил, что Apple выпустит смарт-очки с дополненной реальностью только к середине 2020 года.

Кто же из них прав, узнаем уже на следующей неделе. Завтра конференция начинается и продлится до 7 июня. Эксперты ожидают, что компания презентует обновления своих операционных систем: iOS, macOS и watchOS, а также расскажет об отказе от iTunes. Возможно, Apple представит и аппаратные новинки.