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Apple разработала умные очки iGlasses

Возможно, покажет их на конференции WWDC
Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) сообщил, что на ежегодной конференции разработчиков WWDC Apple представит собственные «умные» очки iGlasses.

Об этом инсайдер написал в твиттере, сопроводив запись изображением предполагаемых очков. Никаких подробностей об их функциях он не рассказал. Интересно, что ранее другой инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорил, что Apple выпустит смарт-очки с дополненной реальностью только к середине 2020 года.

Кто же из них прав, узнаем уже на следующей неделе. Завтра конференция начинается и продлится до 7 июня. Эксперты ожидают, что компания презентует обновления своих операционных систем: iOS, macOS и watchOS, а также расскажет об отказе от iTunes. Возможно, Apple представит и аппаратные новинки.

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