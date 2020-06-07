Apple разрешила брать планшеты и ноутбуки в беспроцентную рассрочку по своей карте

Доступна она пока только для жителей США. Держатели Apple Card смогут приобрести различные устройства, оплачивая их частями ежемесячно. Управлять рассрочкой можно через специальный раздел в приложении iPhone Wallet.

Планшеты iPad, компьютеры Mac, стилус Apple Pencil, клавиатуры к iPad и монитор Mac XDR Display можно будет взять в 12-месячную рассрочку без процентов, а наушники AirPod, колонки HomePod и приставку Apple TV — на шесть месяцев.

Ранее Apple предлагала брать в рассрочку по карте только iPhone.