Наука и технологии
Сегодня 15:06
Apple разрешила брать планшеты и ноутбуки в беспроцентную рассрочку по своей карте
Пока это возможно только в США
СМИ сообщили, что Apple разрешила брать планшеты, ноутбуки и другие устройства в беспроцентную рассрочку по своей карте. Речь об Apple Card, которая работает в партнёрстве с банком Goldman Sachs.
Доступна она пока только для жителей США. Держатели Apple Card смогут приобрести различные устройства, оплачивая их частями ежемесячно. Управлять рассрочкой можно через специальный раздел в приложении iPhone Wallet.
Планшеты iPad, компьютеры Mac, стилус Apple Pencil, клавиатуры к iPad и монитор Mac XDR Display можно будет взять в 12-месячную рассрочку без процентов, а наушники AirPod, колонки HomePod и приставку Apple TV — на шесть месяцев.
Ранее Apple предлагала брать в рассрочку по карте только iPhone.