Apple разрешила пользователям Mac в Китае подключать ИИ от Alibaba

Через Siri пользователи смогут получать более подробные ответы, в том числе с анализом фотографий и документов. Writing Tools сможет использовать Qwen для создания текста и изображений по описанию.

Поддерживаются компьютеры с macOS 26.6 или более новой версией. Согласно инструкции Apple, Alibaba не сможет использовать переданные материалы для обучения или улучшения своих моделей. При этом Apple не уточнила, какая именно модель Qwen будет работать в расширении.

Интеграция появилась на фоне снижения продаж Mac в Китае. В первом квартале поставки сократились на 9% и составили около 800 тыс. устройств. Доля Apple на рынке ПК достигла 9%, против 31% у Lenovo и 16% у Huawei.