Apple решила изменить политику компании из-за истории с Крымом

После того, как в приложении «Погода» Крым стал обозначаться российским, Apple начала проводить анализ вышеуказанной политики. Пресс-секретарь компании объяснил журналистам, что за этим могут последовать изменения.

«Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран, перед тем как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон», — рассказал представитель Apple.

Сотрудники компании уже подробно изучают то, как в дальнейшем будут обозначаться спорные территории в приложениях купертиновцев.

РБК сообщает, что представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму уже направило в Apple запросы в связи со сложившейся ситуацией.