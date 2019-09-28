Apple решила покорить своими фильмами большие экраны

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Журналисты пишут, что Apple уже сделала соответствующие предложения нескольких крупным американским сетям кинотеатров. Издание также отмечает, что известный производитель техники придерживается традиционных взглядов на процесс выпуска фильмов.

По предварительным данным, кино, снятое Apple, будет сначала показываться в кинотеатрах на протяжении нескольких недель, а уже потом появляться на Apple TV+.

Журналисты считают, что компания идёт на такой шаг, чтобы привлечь к кинопроизводству именитых режиссёров и продюсеров.

Напомним, подписка на сервис Apple TV+ будет стоить всего 199 рублей в месяц.