Apple решила продавать восстановленные AirPods Pro 2 в Европе со скидкой 15%Они с Lightning-портом
Apple расширила свой магазин устройств, чтобы предложить восстановленные AirPods Pro 2 в некоторые европейские страны, предлагая еще и скидку в 15%. Экономные покупатели в Великобритании, Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландах, Польше и Швейцарии теперь могут приобрести эти легендарные наушники по неплохой цене.
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Обновленная версия оснащена оригинальным зарядным кейсом с Lightning-портом. Несмотря на наличие более новой версии с интерфейсом USB-C, Lightning все еще не разочаровывает, а цена на нее значительно снизилась. В Великобритании она стоит 189 фунтов стерлингов, тогда как последняя модель стоит 229 фунтов стерлингов.
На эти восстановленные наушники в комплекте с аксессуарами распространяется годовая гарантия Apple, и скорее всего они недолго пролежат на полках магазинов. А особо предприимчивые спекулянты могут потом перепродать их под видом оригинальных наушников.