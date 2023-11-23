Apple решила продавать восстановленные AirPods Pro 2 в Европе со скидкой 15%

Обновленная версия оснащена оригинальным зарядным кейсом с Lightning-портом. Несмотря на наличие более новой версии с интерфейсом USB-C, Lightning все еще не разочаровывает, а цена на нее значительно снизилась. В Великобритании она стоит 189 фунтов стерлингов, тогда как последняя модель стоит 229 фунтов стерлингов.

На эти восстановленные наушники в комплекте с аксессуарами распространяется годовая гарантия Apple, и скорее всего они недолго пролежат на полках магазинов. А особо предприимчивые спекулянты могут потом перепродать их под видом оригинальных наушников.