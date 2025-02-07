Apple решила продавать VR-шлем Vision Pro ветеранам войн с 10-процентной скидкой

Эта скидка распространяется не только на Vision Pro, но и на такие аксессуары, как дополнительные батареи, чехлы и страховка AppleCare, которая предлагается за 449 долларов.

Скидка 10% предоставляется военнослужащим, членам Национальной гвардии, резервистам и ветеранам вооружённых сил США, а также членам их ближайших семей, проживающим с ними в одном доме.