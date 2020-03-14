Apple решила закрыть магазины почти по всему миру

Об этом заявил глава компании Тим Кук (Tim Cook). Фирменные магазины Apple за пределами Китая будут закрыты до 27 марта. Онлайн-магазины работать не перестанут.

Стоит отметить, что розничные магазины Apple есть в США, Канаде, Австралии, Германии и других странах. В России техника «купертиновцев» продаётся через официальных партнёров и онлайн.

Что касается Китая, то там Apple уже закрывала свои магазины. В настоящее время они все снова работают. В целом, Китай на днях сообщил, что пик эпидемии коронавируса в стране прошёл. Сейчас вспышка переместилась в Европу.