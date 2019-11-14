Наука и технологии
Сегодня 16:19
Apple решила запустить общую подписку на музыку и сериалы
И на новостной контент
Журналисты узнали, что Apple намерена ввести единую подписку на свои сервисы к 2020 году. В общий пакет войдут Apple News+, Apple TV+ и Apple Music.
Об этом стало известно, поскольку Apple включила в соглашение с изданиями-партнёрами сервиса News+ пункт о возможности объединения подписки с другими продуктами. Сколько будет стоить общая подписка, неизвестно, но источники заявили, что в случае её появления СМИ в новостном сервисе начнут зарабатывать меньше. Сейчас News+ стоит $10 в месяц. Половина из этих денег отходит Apple, половина — изданиям.
Сообщается также, что помимо News+, TV+ и Music, в общую подписку могут войти iCloud и Arcade. Журналисты предположили, что так компания надеется привлечь больше подписчиков.
Напомним, 30 октября Apple запустила студенческое предложение за $5 в месяц, в которое входят Apple Music и Apple TV+. По отдельности они обходятся дороже.