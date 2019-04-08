Ferra

Apple рискует лишиться $2 млрд годовой выручки

Из-за специального налога на территории Евросоюза
Евросоюз рассматривает решение о введении налога GAFA для технологических компаний с доходом более $842 миллиона. Первой страной в Евросоюзе, которая его примет, может стать Франция.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции уже поддержал идею о введении налога. Его размер составит 3% и распространяться он будет, в том числе, на компании Google, Apple, Facebook и Amazon. Именно из первых букв этих четырёх компаний и складывается название налога GAFA.

Учитывая среднюю годовую прибыль гигантов, Apple может лишиться почти двух миллиардов долларов из-за налога, Google — 1,3 миллиардов, Facebook — около 800 миллионов, а Amazon — 7 миллиардов. Известно, что Apple, как и другие компании, из списка неоднократно уклонялась от выплаты налогов.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...