Apple рискует лишиться $2 млрд годовой выручки

Европейский комиссар по вопросам конкуренции уже поддержал идею о введении налога. Его размер составит 3% и распространяться он будет, в том числе, на компании Google, Apple, Facebook и Amazon. Именно из первых букв этих четырёх компаний и складывается название налога GAFA.

Учитывая среднюю годовую прибыль гигантов, Apple может лишиться почти двух миллиардов долларов из-за налога, Google — 1,3 миллиардов, Facebook — около 800 миллионов, а Amazon — 7 миллиардов. Известно, что Apple, как и другие компании, из списка неоднократно уклонялась от выплаты налогов.