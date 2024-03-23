Apple сдалась и «поставила на паузу» использование MicroLED в Apple Watch

Эта новость согласуется с более ранними прогнозами аналитика Apple Минг-Чи Куо, который предположил, что собственная инициатива по созданию MicroLED была отменена из-за «непомерно высоких производственных затрат». Как сообщается, отмена проекта привела к сокращению «нескольких десятков» инженерных рабочих мест, в том числе на калифорнийском предприятии Apple.

Слухи о разработке компанией Apple собственных дисплеев MicroLED для своих смарт-часов впервые появились в 2023 году. Тогда Bloomberg предполагал, что дисплеи будут выпущены в 2024 или 2025 году, что потенциально снизило бы зависимость Apple от дисплеев Samsung и LG.

В настоящее время в Apple Watch используются OLED-дисплеи. Однако, как отмечает Крис Уэлч из The Verge, конкретные преимущества технологии MicroLED для Apple Watch остаются неясными, помимо «потенциального повышения эффективности».

Хотя это и означает неудачу с немедленной интеграцией MicroLED, Apple, похоже, не собирается полностью отказываться от этой технологии. Bloomberg предполагает, что компания все еще ищет новых поставщиков и технологические процессы.