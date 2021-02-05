Apple сделает кабели для зарядки долговечнее

Apple подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Журналисты отмечают, что у актуальных кабелей зарядки для устройств компании часто приходит в негодность защитная оболочка. Многим приходится заматывать кабель изолентой в месте повреждения.

В патентной заявке Apple рассказала, что изгиб кабеля вблизи коннектора может вызвать излишнее напряжение в соединении проводов, и это приведёт к поломке. Поэтому обычно в конце кабеля устанавливается гильза для снятия натяжения.

Apple предлагает изменить подход. Кабель будет включать в себя сердечник, окружённый внешней гильзой однородной толщины. Компания считает, что в конструкции можно сделать различные уровни жёсткости. Для внешнего слоя можно использовать материал повышенной жёсткости, для внутреннего — более гибкий, а между ними — материал с промежуточной жёсткостью. Это должно уменьшить нагрузку на концы кабеля.