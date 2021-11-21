Apple снова стала самой дорогой компанией в мире

Из-за увеличившейся стоимости акций Apple стала компанией с самой высокой капитализацией. Акции подскочили на 6% из-за слухов о том, что компания намерена выпускать беспилотные автомобили без руля.

Если летом 2020 года оценка Apple превысила 2 триллиона долларов, то с тех пор она выросла до более чем 2,5 триллиона долларов. В октябре же капитализация упала после сообщений об относительно слабой выручке от продаж iPhone в третьем квартале. В итоге компания проиграла Microsoft. Теперь же Apple вернула себе позиции.

На момент публикации новости рыночная капитализация компании составляет $2,63 трлн.